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20 июля, 15:19

Ушки на макушке: конная экомилиция вышла на рейд в Ленобласти — вы только взгляните на эти кепочки

В Ленобласти конный дозор вышел на поиск свалок и нарушителей

Обложка © Правительство Ленинградской области

Обложка © Правительство Ленинградской области

В Ленинградской области на патрулирование вышла конная экологическая милиция. Инспекторы передвигаются верхом и носят необычные кепки с ушами — образ получился дружелюбным, хотя задачи у патруля вполне серьёзные.

Экомилиционеры ищут незаконные свалки, следы вырубки деревьев и отдыхающих, которые разводят огонь там, где это запрещено. Одновременно инспекторы беседуют с жителями и напоминают им о правилах поведения на природе.

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Лошади позволяют добраться до удалённых участков, куда сложнее проехать на обычной машине. Проект впервые представили весной в Гатчинском округе, а теперь конные инспекторы приступили к работе на местности.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что общение с таким патрулём вызывает у людей более доброжелательную реакцию. По его словам, к инспекторам на красивых и ухоженных лошадях жители прислушиваются охотнее.

Получается, что животные помогают экомилиции сразу в двух направлениях: довозят сотрудников до труднодоступных мест и превращают обычную профилактическую беседу в событие, которое действительно запоминается.

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Марина Фещенко
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