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20 июля, 15:52

«Удар по невинным детям»: ВОГ высказалось о недопуске россиян к Играм в Германии

ВОГ осудило недопуск российских детей к Играм глухих в Германии

Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Всероссийское общество глухих осудило недопуск российских детей к Европейским юношеским играм. Глава организации Александр Бочков назвал такое решение циничным. Ответственность за запрет в ВОГ возложили на Европейскую спортивную ассоциацию глухих.

«Особенно цинично выглядят действия Европейской спортивной ассоциации глухих, наносящей удар по невинным детям, лишенным слуха, которые виновны лишь в том, что «родились в джунглях», цитирует Бочкова ТАСС.

Представители ВОГ пока не уточнили, намерены ли они обжаловать решение или обращаться в международные спортивные структуры.

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Ранее решение о недопуске россиян к Европейским юношеским играм глухих раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что создание препятствий для инвалидов свидетельствует о моральной деградации части немецкого политического истеблишмента.

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Полина Никифорова
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