«Удар по невинным детям»: ВОГ высказалось о недопуске россиян к Играм в Германии
ВОГ осудило недопуск российских детей к Играм глухих в Германии
Президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Всероссийское общество глухих осудило недопуск российских детей к Европейским юношеским играм. Глава организации Александр Бочков назвал такое решение циничным. Ответственность за запрет в ВОГ возложили на Европейскую спортивную ассоциацию глухих.
«Особенно цинично выглядят действия Европейской спортивной ассоциации глухих, наносящей удар по невинным детям, лишенным слуха, которые виновны лишь в том, что «родились в джунглях», — цитирует Бочкова ТАСС.
Представители ВОГ пока не уточнили, намерены ли они обжаловать решение или обращаться в международные спортивные структуры.
Ранее решение о недопуске россиян к Европейским юношеским играм глухих раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что создание препятствий для инвалидов свидетельствует о моральной деградации части немецкого политического истеблишмента.
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