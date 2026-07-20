Всероссийское общество глухих осудило недопуск российских детей к Европейским юношеским играм. Глава организации Александр Бочков назвал такое решение циничным. Ответственность за запрет в ВОГ возложили на Европейскую спортивную ассоциацию глухих.

«Особенно цинично выглядят действия Европейской спортивной ассоциации глухих, наносящей удар по невинным детям, лишенным слуха, которые виновны лишь в том, что «родились в джунглях», — цитирует Бочкова ТАСС.

Представители ВОГ пока не уточнили, намерены ли они обжаловать решение или обращаться в международные спортивные структуры.

Ранее решение о недопуске россиян к Европейским юношеским играм глухих раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что создание препятствий для инвалидов свидетельствует о моральной деградации части немецкого политического истеблишмента.