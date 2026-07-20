Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента России, российский народ и врачей за спасение жизни её телохранителя, у которого во время визита в РФ случился тяжёлый инсульт. Отечественные медики экстренно прооперировали мужчину и удалили тромб из головного мозга.

«Чудесным образом в результате этой операции был не только удалён тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья. Полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого. Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет», — написала Оуэнс в письме, оказавшемся в распоряжении RT.

В своём видеоподкасте журналистка также рассказала, что мужчина безуспешно пытался получить медицинскую помощь в США на протяжении 12 лет после службы в армии. Ему неоднократно отказывали, считая проблемы надуманными. Однако в России, которую американским военным долгие годы представляли как страну-врага, он получил операцию и лечение мгновенно после случившегося удара.

Ранее Оуэнс сообщила о намерении вместе с супругом оформить долгосрочную визу в Россию. Речь идёт не о разовой поездке, а о планах посещать страну на регулярной основе — как минимум два раза в год. Оуэнс подчеркнула, что хотела бы приезжать в Россию вместе с семьёй и ближе познакомиться с регионом за пределами крупных городов.