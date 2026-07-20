Опрос: 73% россиян поддержали возврат памятника Дзержинскому на Лубянку

Большинство россиян (73%) выступили за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, свидетельствуют данные опроса, проведённого «Лентой.ру» среди 25 061 читателя.

Почти 40% респондентов (9948 человек) считают, что снос монумента в 1991 году был ошибкой. Ещё 30% (7474 пользователя) заявили о необходимости вернуть памятник, назвав Дзержинского значимой исторической фигурой. Против возвращения высказались 27% опрошенных (6713 человек), а 3% (926) отметили, что «ещё не время».

Опрос был опубликован в день 100-летия со дня смерти Феликса Дзержинского — первого руководителя ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем), который также занимался восстановлением экономики после Гражданской войны: развитием железных дорог, металлургии и автомобилестроения, а также борьбой с беспризорностью.

Ранее Life.ru писал, что к 100-летию со дня смерти Феликса Дзержинского выйдет документальный фильм, раскрывающий малоизвестные факты его жизни и предлагающий взгляд без привычных штампов. Картина покажет не только его роль в создании ВЧК, но и участие в рабочих коммунах для подростков, восстановлении железных дорог и инфраструктурных проектах. Авторы разберут споры вокруг его имени, отметив, что система ГУЛАГа появилась уже после его смерти в 1930 году.