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Регион
21 июля, 07:29

Удобство с последствиями: Врач объяснила, как беспроводные наушники вредят слуху

Врач Лямкина: Из-за беспроводных наушников появляются серные пробки в ушах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framesira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framesira

Главная угроза для слуха — не тип наушников, а правила их использования. Врач-оториноларинголог Наталья Лямкина объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что принципиальной разницы между проводными и беспроводными моделями нет.

Ключевые факторы риска — анатомия слухового прохода, время ношения и гигиена.

«Беспроводные наушники, безусловно, удобнее, особенно во время физической активности. Однако их частое использование может приводить к воспалительным заболеваниям и образованию серных пробок», — рассказала эксперт.

Беспроводные наушники удобнее, их используют чаще и дольше, но именно это приводит к воспалениям и серным пробкам. Лямкина советует использовать полноразмерные Bluetooth-наушники не более 40 минут в день — это снижает нагрузку на слуховой анализатор. Важно также регулярно чистить устройства и соблюдать гигиену.

Врач напомнила о привычке с наушниками, которая незаметно лишает слуха
Врач напомнила о привычке с наушниками, которая незаметно лишает слуха

Ранее врачи предупредили, что беспроводные наушники с шумоподавлением усиливают голосовую нагрузку: из-за иллюзии тишины мы начинаем говорить громче, не замечая этого. Также голос могут портить агрессивная парфюмерия, сухой кондиционированный воздух и скрытый рефлюкс.

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Владимир Озеров
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