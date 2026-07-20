«Добрый вечер!»: Рики Мартин удивил фанатов русской речью на концерте в Алматы

Пуэрториканский певец Рикки Мартин внезапно заговорил на русском языке во время своего выступления в Казахстане. Он прилетел в Алматы с концертом и прямо со сцены сказал: «Добрый вечер, Алматы!».

Мартин заговорил по-русски. Видео © Telegram / Алёна, блин

Он также поблагодарил жителей страны за гостеприимство и за улыбки, сказал по-русски: «Спасибо». Этим вызвал бурные аплодисменты. Артист говорил без всякого акцента и держал руку на сердце. Затем он перешёл на английский и пообещал ещё раз приехать в Казахстан, сделав также комплимент национальной кухне страны.

Ранее на концерте Рикки Мартина в столице Черногории Подгорице неизвестный распылил слезоточивый газ, в результате пострадали десять россиян. Находившиеся в зале зрители почувствовали резь и жжение в глазах, начался сильный кашель и выделение слёз. Люди в панике бросились прочь от сцены, спровоцировав массовую давку и толкотню.