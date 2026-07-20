Северные олени из Норвегии ушли через границу в РФ и не возвращаются

Около трёх десятков северных оленей из Норвегии уже несколько месяцев находятся на территории Российской Федерации, не имея возможности вернуться обратно. Причиной задержки животных, по данным «Голоса норвежских фьордов», стали конструктивные особенности пограничного заграждения.

Скот пересёк границу в тех местах, где защитные сооружения оказались недостаточно плотными, однако обратный переход для них теперь закрыт. Владельцы стада отслеживают перемещения своих питомцев с помощью GPS-маячков, однако самостоятельно решить проблему не могут. По словам представителей оленеводческих хозяйств, подобные инциденты случаются практически каждую зиму.

Норвежские оленеводы уже подключили к ситуации пограничную комиссию и предпринимают усилия, чтобы вернуть животных на родину. При этом власти королевства пока не демонстрируют активных действий для разрешения ситуации, и олени продолжают пастись на российской стороне.

Ранее в Алтайском крае обсуждают создание нацпарка «Горная Колывань» — это нужно для спасения сибирской кабарги, которой грозит вымирание. Вид занесён в региональную Красную книгу, и его численность, по данным учёта 2026 года, упала до 239 особей. Идею уже рассматривали на круглом столе в Барнауле при участии общественников, чиновников и бизнес-сообщества.