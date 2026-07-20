Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву
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Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».
На местах падения фрагментов аппаратов работают специалисты экстренных служб. Дополнительная информация о возможных последствиях пока не приводится.
Напомним, что этой ночью российские ПВО отразили массированную атаку на 18 регионов России. Был уничтожен 381 беспилотник самолётного типа.
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