Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

На местах падения фрагментов аппаратов работают специалисты экстренных служб. Дополнительная информация о возможных последствиях пока не приводится.

Напомним, что этой ночью российские ПВО отразили массированную атаку на 18 регионов России. Был уничтожен 381 беспилотник самолётного типа.