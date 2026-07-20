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Регион
20 июля, 16:22

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

На местах падения фрагментов аппаратов работают специалисты экстренных служб. Дополнительная информация о возможных последствиях пока не приводится.

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Напомним, что этой ночью российские ПВО отразили массированную атаку на 18 регионов России. Был уничтожен 381 беспилотник самолётного типа.

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Полина Никифорова
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