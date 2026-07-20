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Регион
20 июля, 16:39

Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу в Шебекино выросло до 27

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Число пострадавших в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова.

«В результате атаки беспилотника пострадавших на сегодня 27 человек», — поделилась чиновник.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Один человек погиб и 13 ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область
Один человек погиб и 13 ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область

Напомним, в Белгородской области продолжаются атаки дронов, в результате которых пострадали ещё семь человек: трое мужчин с акубаротравмами получили помощь в больнице №2, женщина госпитализирована после удара по социальному объекту, а в селе Беломестное двое пострадавших обратились к врачам. В Дубовом погиб мужчина, четверо ранены, один в крайне тяжёлом состоянии. Атаки ВСУ на регион не прекращаются.

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Анастасия Никонорова
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