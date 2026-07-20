Никитин: К концу «тридцатых» в Нижегородской области могут построить АЭС

Минэнерго России поддержало предложение Нижегородской области о включении новой атомной электростанции в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны на 2027 год. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, ввод АЭС возможен ориентировочно в конце 2030-х — начале 2040-х годов. Глава области назвал большой ошибкой отказ от достройки Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ) в конце XX века. Теперь регион намерен исправить эту ситуацию, получив федеральную поддержку для возобновления атомного проекта.

«К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области», — написал Никитин.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв объявил о завершении строительства первого энергоблока АЭС «Аккую» и начале гидравлических испытаний реактора, которые продлятся несколько недель перед пусковыми операциями. После этого будет проведена ревизия для корректировки финального этапа. Проект с реакторами ВВЭР-1200 реализуется в Турции с 2018 года и станет ключевым энергообъектом мощностью 4,8 ГВт.