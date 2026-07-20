Тренер по тхэквондо избил пенсионеров в подъезде дома в Кирове за одно замечание

В Кирове 39-летний тренер по тхэквондо Андрей напал на пожилую пару, а затем написал на них встречное заявление о побоях. Конфликт произошёл из-за воды. О случившемся пишет телеграм-канал Baza.

По словам пострадавших, они застали спортсмена в подъезде своего дома на первом этаже. Мужчина набирал воду из крана. Однако доступ к нему посторонним запрещён. После замечания мужчина ударил женщину апперкотом в корпус и левой по челюсти, а затем избил мужа, попытавшегося вступиться за супругу. Во время драки была повреждена и детская коляска соседей.

Когда внук пенсионеров пришёл на помощь, тренер применил к нему болевой приём и перекинул через плечо. Пострадавшие обратились в полицию и узнали, что нападавшим оказался кандидат в мастера спорта Андрей, который преподаёт единоборства и хвастается спортивной формой в соцсетях. Сам спортсмен от комментариев отказался.

Ранее в Челябинске пьяные мужчины напали на бригаду скорой и избили врача. Конфликт завязался сразу после того, как медики привели в чувство одного из отдыхавших. Действия персонала пришлись пациенту не по нраву, и он перешёл на откровенную брань, а затем самостоятельно покинул салон автомобиля. Собутыльники поддержали товарища, они не дали медикам уехать и накинулись на бригаду.