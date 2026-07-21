«В жизни столько не получала»: Немоляева оценила идею Гай Германики снимать самоучек за миллион

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева раскритиковала идею режиссёра Валерии Гай Германики брать с непрофессиональных актёров миллион рублей за участие в её фильмах. В беседе с «Абзацем» она заявила, что сама за 67 лет работы в театре и кино никогда не получала таких гонораров.

«Какие-то безумные деньги. 1 миллион. Я в жизни за такие деньги никогда не снималась», — сказала Немоляева.

Немоляева отметила, что Гай Германика — женщина довольно непростого характера. По её словам, режиссёру такие необученные актёры могут и вовсе показаться непосредственными.

Она подчеркнула, что актёрское образование даёт важные навыки и преимущества, и многие известные актёры вышли из театральных вузов и ВГИКа. Немоляева призналась, что, будучи режиссёром, возможно, оценивала бы ситуацию иначе.

Гай Германика ранее заявляла, что готова брать в свои проекты непрофессиональных актёров, если они заплатят ей миллион рублей.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что в своё время отговорил актёра Сергея Бурунова от профессии лётчика, убедив попробовать себя в актёрском ремесле. В итоге артист получил роль полицейского в «Кратком курсе счастливой жизни».