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21 июля, 08:56

«В жизни столько не получала»: Немоляева оценила идею Гай Германики снимать самоучек за миллион

Немоляева сочла безумными гонорары для актёров-самоучек в фильмах Гай Германики

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Михаил Почуев

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Михаил Почуев

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева раскритиковала идею режиссёра Валерии Гай Германики брать с непрофессиональных актёров миллион рублей за участие в её фильмах. В беседе с «Абзацем» она заявила, что сама за 67 лет работы в театре и кино никогда не получала таких гонораров.

«Какие-то безумные деньги. 1 миллион. Я в жизни за такие деньги никогда не снималась», — сказала Немоляева.

Немоляева отметила, что Гай Германика — женщина довольно непростого характера. По её словам, режиссёру такие необученные актёры могут и вовсе показаться непосредственными.

Она подчеркнула, что актёрское образование даёт важные навыки и преимущества, и многие известные актёры вышли из театральных вузов и ВГИКа. Немоляева призналась, что, будучи режиссёром, возможно, оценивала бы ситуацию иначе.

Гай Германика ранее заявляла, что готова брать в свои проекты непрофессиональных актёров, если они заплатят ей миллион рублей.

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Владимир Озеров
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