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20 июля, 17:22

Новое соглашение между Ираном и США предполагает отказ от агрессивных действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Новая инициатива по снижению напряжённости между Тегераном и Вашингтоном предполагает взаимный отказ сторон от агрессивных действий. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Идея выдвинута посредниками в диалоге между США и Ираном.

По данным собеседников, «новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий». Также возможные договорённости предусматривают выполнение пунктов ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.

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Ранее сообщалось, что посредники предложили Ирану и США установить 10-дневное перемирие для обсуждения восстановления временного соглашения, заключённого в июне. Иранская сторона получила это предложение, направленное на деэскалацию конфликта. Цель инициативы — создать условия для дипломатического диалога между сторонами.

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Анастасия Никонорова
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