Захарова: Россия в качестве ответа высылает военного атташе Италии

Россия в качестве ответа на действия Рима высылает военного атташе посольства Италии в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также персоной нон-грата объявлен его помощник.

«Да. Это ответная мера», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Напомним, недавно Италия объявила о высылке двух военных атташе Посольства России в Риме. Комментируя решение властей республики, в МИД пообещали принять ответные меры.