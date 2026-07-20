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20 июля, 17:42

Захарова: Россия в качестве ответа высылает военного атташе Италии

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Россия в качестве ответа на действия Рима высылает военного атташе посольства Италии в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Также персоной нон-грата объявлен его помощник.

«Да. Это ответная мера», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

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Напомним, недавно Италия объявила о высылке двух военных атташе Посольства России в Риме. Комментируя решение властей республики, в МИД пообещали принять ответные меры.

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Матвей Константинов
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