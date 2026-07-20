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20 июля, 18:33

В Москве арестовали мужчину за убийство отца и сожжение его тела

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд в Москве отправил под стражу мужчину. Следствие считает его виновным в убийстве собственного отца, рассказали в пресс-службе суда.

«Бабушкинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

Представители прокуратуры Москвы уточнили детали процесса. Задержанный мужчина не стал возражать против ареста. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он во всём сознался.

В столичном главке МВД РФ отметили важный факт. Обвиняемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В отношении него обязательно проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Убитого младенца нашли в Нововоронеже рядом с телом его матери
Убитого младенца нашли в Нововоронеже рядом с телом его матери

Напомним, 16 июля в квартире на Палехской улице произошла ссора. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил отца дубинкой по голове. После этого он расчленил тело, погрузил останки в автомобиль и отвёз их в лесополосу Владимирской области. Там поджёг тело.

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Лия Мурадьян
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