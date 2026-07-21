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20 июля, 21:14

Американский ветеран попытался сжечь правительственный небоскрёб в Нью-Йорке

В Нью-Йорке полиция задержала 43-летнего ветерана армии США, который пытался поджечь федеральное правительственное здание Jacob K. Javits Federal Office Building в Манхэттене. Злоумышленник устроил возгорание, зажёг фейерверки и угрожал прохожим страйкбольными ружьями, сообщает The New York Post.

Ветеран армии США пытался сжечь правительственный небоскрёб в Нью-Йорке. Видео © X / Matt Van Swol

В здании, которое выбрал подозреваемый, располагается полевой офис Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также офисы Министерства внутренней безопасности, иммиграционного суда и других федеральных ведомств. На месте происшествия полицейские обнаружили тележку с надписью «ICE — вон с наших улиц».

Задержанным оказался житель города Покипси, который находится неподалёку от Нью-Йорка. На данный момент обвинения ему не предъявлены, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life сообщал, что в США за праздничные выходные 4 июля от огнестрела погибли 100 человек, ещё 340 ранены. Такие данные приводит правозащитная группа Gun Violence Archive. За три дня в стране произошло 20 эпизодов массовой стрельбы — это самый высокий показатель с 2021 года.

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Обложка © X / Matt Van Swol

Александра Мышляева
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