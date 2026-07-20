Глава ФБР Патель сообщил об отсутствии нарушений безопасности на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года в США прошёл без серьезных сбоев в сфере безопасности. Эту информацию озвучил директор ФБР Кэш Патель.

По его словам, это спортивное событие стало самым крупным в истории. Турнир превзошёл прошлые рекорды посещаемости на десятки процентов.

«Америка, мы справились, ноль серьёзных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течение 38 дней», — написал Патель в соцсети X.

Турнир завершился триумфом сборной Испании. Эта команда во второй раз в истории получила титул сильнейшей на планете. Победный гол в финальном матче забил Ферран Торрес. Футболист поразил ворота соперника во втором дополнительном тайме.