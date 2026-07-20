Китайцы готовят к возвращению легенду Nokia Lumia

Китайская компания HMD Global собирается вернуть на рынок смартфоны под брендом Lumia. Эту информацию опубликовал в сети X инсайдер с ником smashx_60. Бренд Lumia ранее принадлежал компании Nokia. Позже права перешли к корпорации Microsoft.

Инсайдер smashx_60 ранее уже делился точными данными об устройствах Nokia. Теперь он утверждает, что HMD Global ведёт переговоры. Компания хочет использовать торговую марку Lumia для выпуска новых гаджетов.

Китайские разработчики намерены выкупить товарный знак и патенты у Microsoft. Руководство HMD Global стремится заполучить известный бренд ещё с 2018 года. Представители корпорации уже делали несколько попыток установить контроль над маркой. Однако прошлые переговоры завершались неудачей.

В 2024 году HMD Global уже показала смартфон Skyline. Дизайн этого аппарата напоминал модели Nokia N9 и старые устройства Lumia. Ранее компания получила права на бренд Nokia. Сейчас производитель продолжает выпускать под этим именем кнопочные телефоны.

Параллельно Apple готовит презентацию смартфонов серии iPhone 18. Компания запланировала анонс на начало сентября. Мероприятие пройдёт 8 или 9 числа, ведь 7 сентября в США празднуют День труда. Американская корпорация традиционно избегает проведения презентаций в национальные праздники.