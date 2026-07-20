ООН встревожили планы хуситов начать морскую блокаду Саудовской Аравии

Организация Объединённых Наций серёезно встревожилась из-за планов йеменского движения «Ансар Аллах» начать морскую блокаду Саудовской Аравии. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию на брифинге.

«Мы видели сообщения и очень обеспокоены новыми угрозами хуситов в отношении Саудовской Аравии, свободы судоходства, которая ведёт к риску масштабного роста региональной эскалации», — отметил он.

Дипломат призвал к немедленному снижению напряжённости. Он также посоветовал участникам конфликта решать споры через диалог и дипломатические каналы.