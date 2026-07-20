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Регион
20 июля, 20:19

ООН встревожили планы хуситов начать морскую блокаду Саудовской Аравии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Организация Объединённых Наций серёезно встревожилась из-за планов йеменского движения «Ансар Аллах» начать морскую блокаду Саудовской Аравии. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию на брифинге.

«Мы видели сообщения и очень обеспокоены новыми угрозами хуситов в отношении Саудовской Аравии, свободы судоходства, которая ведёт к риску масштабного роста региональной эскалации», — отметил он.

Дипломат призвал к немедленному снижению напряжённости. Он также посоветовал участникам конфликта решать споры через диалог и дипломатические каналы.

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Йеменские повстанцы озвучили свои планы по морской блокаде 20 июля. До этого Иран отдал приказ группировке готовиться к перекрытию Красного моря. Такая мера нужна на случай атак США по энергетическим объектам республики. Боевики уже перебросили ракетные комплексы и беспилотники к проливу Баб-эль-Мандебский. Сейчас они ожидают дальнейших распоряжений.

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Лия Мурадьян
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