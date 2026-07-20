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20 июля, 19:53

МИД дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России

МИД РФ. Обложка © Life.ru

МИД РФ. Обложка © Life.ru

Российские власти дали трое суток на выезд из страны военному атташе посольства Италии Витторио Паррелла и его помощнику Давиде Д'Априле. Москва объявила этих дипломатов персонами нон грата. Такое решение стало прямым ответом на аналогичные шаги Рима.

«Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трёх суток»,указали в официальном заявлении.

Представители министерства также предупредили о последствиях. Они ещё раз подчеркнули, что любые провокации против российских дипломатов получат жёсткий и адекватный ответ.

Захарова: Россия в качестве ответа высылает военного атташе Италии
Захарова: Россия в качестве ответа высылает военного атташе Италии

Ранее власти Италии потребовали выезда двух военных атташе из российского посольства в Риме. Тогда Москва сразу пообещала принять зеркальные меры.

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Лия Мурадьян
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