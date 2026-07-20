Один человек погиб, 16 ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Понедельник, 20 июля, в Белгородской области выдался тревожным: атаки дронов ВСУ привели к человеческим жертвам и разрушениям. По данным местных властей, один человек погиб, ещё шестнадцать получили ранения разной степени тяжести.

В селе Головино удар дрона по предприятию оказался смертельным для мужчины, другие пострадавшие доставлены в больницы Белгорода и округа с осколочными ранениями и акубаротравмами. На местах происшествия повреждены транспортные средства, частные дома и коммерческие объекты.

Медицинские службы продолжают оказывать помощь, полиция и аварийные бригады обследуют территории и ликвидируют последствия. По данным оперштаба региона, ситуация полностью контролируется, несмотря на масштабы разрушений.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших при ударе дрона по автобусу в Шебекино выросло до 27 человек. Людмила Крылова, первый заместитель министра здравоохранения региона, сообщила о пострадавших и обеспечении им необходимой помощи. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте, чтобы расследовать обстоятельства нападения.