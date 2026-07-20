Захарова раскритиковала главу МИД Италии за искажение причин высылки дипломатов

Заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о высылке российских дипломатов вызвало ответную реакцию Москвы. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что итальянский министр представил ситуацию в искажённом виде.

По словам дипломата, Таяни сначала назвал решение России принятым «без каких-либо оснований», а затем охарактеризовал его как «акт мести». Захарова указала на противоречие в этих формулировках и подчеркнула, что действия Москвы стали ответом на шаги итальянской стороны.

«Хотя и то и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – написала представитель МИД РФ.

Захарова также усомнилась, что итальянские власти предоставляют премьеру Джордже Мелони полную информацию о произошедшем. По её мнению, подобная трактовка событий не отражает реальных причин дипломатического решения.

Ранее Life.ru писал, что Россия решила выслать военного атташе Италии и его помощника в качестве ответной меры. Мария Захарова подтвердила, что решение связано с действиями итальянской стороны и носит ответный характер. Дипломат отметила, что Москва рассматривает этот шаг как часть взаимного дипломатического реагирования.