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20 июля, 20:05

Захарова раскритиковала главу МИД Италии за искажение причин высылки дипломатов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о высылке российских дипломатов вызвало ответную реакцию Москвы. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что итальянский министр представил ситуацию в искажённом виде.

По словам дипломата, Таяни сначала назвал решение России принятым «без каких-либо оснований», а затем охарактеризовал его как «акт мести». Захарова указала на противоречие в этих формулировках и подчеркнула, что действия Москвы стали ответом на шаги итальянской стороны.

«Хотя и то и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – написала представитель МИД РФ.

Захарова также усомнилась, что итальянские власти предоставляют премьеру Джордже Мелони полную информацию о произошедшем. По её мнению, подобная трактовка событий не отражает реальных причин дипломатического решения.

МИД дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России
МИД дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России

Ранее Life.ru писал, что Россия решила выслать военного атташе Италии и его помощника в качестве ответной меры. Мария Захарова подтвердила, что решение связано с действиями итальянской стороны и носит ответный характер. Дипломат отметила, что Москва рассматривает этот шаг как часть взаимного дипломатического реагирования.

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Юния Ларсон
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