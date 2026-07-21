В Башкирии мужчина разбил машину бывшей жены на глазах у полиции

В Кугарчинском районе Башкирии мужчина разбил автомобиль бывшей супруги. Для этого он использовал кирпич. Инцидент произошёл прямо на глазах у сотрудников полиции.

Пострадавшая Венера дала комментарий изданию Mash Batash. Женщина пояснила, что прекратила отношения с Нафисом два с половиной года назад. Причиной разрыва стали регулярные злоупотребления алкоголем и физическое насилие со стороны мужчины. Их общий шестилетний сын остался проживать с матерью в селе Мраково.

Мужчина разгромил машину бывшей жены на глазах у полиции. Видео © Telegram / Mash Batash

Бывший супруг не выплачивает алименты на содержание ребёнка. При этом он не оставил женщину в покое и начал её преследовать.

Венера сразу же вызвала наряд полиции, когда бывший муж начал громить машину. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место оперативно. Однако присутствие стражей порядка не остановило агрессора. Мужчина продолжил портить имущество бывшей супруги. Впоследствии полицейские задержали нарушителя. Через трое суток власти отпустили его на свободу.

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