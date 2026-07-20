США начали новый раунд ударов по территории Ирана десятую ночь подряд

США начали новую волну ударов по территории Ирана. Американское командование объявило о начале операции, которая стала очередным витком обострения между Вашингтоном и Тегераном.

О запуске атаки сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ). В заявлении отмечается, что операция проводится по распоряжению верховного главнокомандующего.

«Сегодня в 16:00 по времени Восточного побережья США ВС США начали новый раунд ударов по Ирану по приказу верховного главнокомандующего», – говорится в сообщении СЕНТКОМ в социальной сети X.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пообещал заставить Иран «сильно переплатить» за гибель американских военных. Президент США заявил, что каждый случай гибели солдат станет причиной для ответных действий со стороны Вашингтона. По его словам, соответствующие распоряжения уже получили глава Пентагона и высшее военное руководство страны.