Иран атаковал базу морского спецназа США и ангары с дронами в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции заявил о серии ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. По версии иранской стороны, в операции использовались ракеты и беспилотники.

Атаку провели в три этапа. Сначала под удар, как утверждается, попали ангары для хранения и обслуживания дронов в аэропорту Эс-Сахир, затем инфраструктура оперативной группы TF59 в порту Салман.

Третьей целью КСИР назвал объекты на базе Арифджан в Кувейте, где размещались и обеспечивались подразделения американского морского спецназа.

«В ходе первого этапа была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.