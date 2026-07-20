Иран атаковал базу морского спецназа США и ангары с дронами в Кувейте и Бахрейне
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Корпус стражей исламской революции заявил о серии ударов по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. По версии иранской стороны, в операции использовались ракеты и беспилотники.
Атаку провели в три этапа. Сначала под удар, как утверждается, попали ангары для хранения и обслуживания дронов в аэропорту Эс-Сахир, затем инфраструктура оперативной группы TF59 в порту Салман.
Третьей целью КСИР назвал объекты на базе Арифджан в Кувейте, где размещались и обеспечивались подразделения американского морского спецназа.
«В ходе первого этапа была осуществлена атака на ангары хранения и технического обслуживания беспилотников», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Tasnim.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе конфликта с Ираном на данный момент погибли 17 американских солдат. При этом общее число военнослужащих, получивших различные ранения в ходе иранских обстрелов составляет 427.
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