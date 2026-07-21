Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в ближайшее время оставит свою должность. Руководство страны уже приняло это решение. Об этом написало издание The Guardian.

«Его [Сырского] судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит», — говорится в публикации.

Журналисты перечислили строгие требования к будущему преемнику. Новый руководитель должен обладать широкой известностью и популярностью для получения общественной поддержки. При этом у него не должно быть явных политических амбиций. Кандидат обязан иметь богатый военный опыт. От него ожидают полного подчинения Владимиру Зеленскому и беспрекословного выполнения всего, что требует глава киевского режима.

Западные средства массовой информации ранее называли наиболее вероятным преемником командующего Объединёнными силами ВСУ Михаила Драпатого. Эксперты также упоминают командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого* и руководителя Десантно-штурмовых войск Олега Апостола. В шорт-лист претендентов попал командир корпуса Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский. Всего в списке числится 11 человек, однако полный перечень держат в секрете.

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