Американский журналист Такер Карлсон рассказал о необычной встрече с главой европейской дипломатии Каей Каллас. По его словам, выступление политика перед группой дипломатов вызвало у присутствующих удивление и вопросы о её профессиональном уровне.

В своём подкасте Карлсон заявил, что был поражён тем, как Каллас проявила себя во время закрытого ужина с представителями дипломатического сообщества.

«Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовёшь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», – рассказал журналист.

По словам Карлсона, другие участники встречи также обратили внимание на поведение главы евродипломатии. Он утверждает, что присутствующие были удивлены её заявлениями и уровнем информированности.

«Они тоже были шокированы тем, насколько она не информирована и насколько по-детски себя ведёт», – отметил американский журналист.

Ранее Life.ru писал, что с резкой критикой в адрес Каллас выступил бывший украинский политик Виктор Медведчук. Он обвинил главу дипломатии ЕС в жёсткой антироссийской позиции и называл её действия частью политики конфронтации.