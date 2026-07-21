Дети учатся сёрфингу в ледяном океане: Как устроена необычная школа на Камчатке

На Камчатке работает первая государственная детская школа сёрфинга, занятия в которой проходят круглый год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Летом дети тренируются в Тихом океане на Халактырском пляже. Зимой занятия переносят в бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». Юные спортсмены учатся плавать, держать баланс и работать с доской. Такая подготовка позволяет им увереннее чувствовать себя в холодной воде Тихого океана.

На Халактырском пляже уже построили асфальтированную дорогу. В дальнейшем власти планируют запустить регулярные автобусы и расширить парковку.

Капитально застраивать побережье не будут, поскольку территория считается цунамиопасной. Часть пляжа намерены сохранить в максимально диком состоянии.

Life.ru поговорил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым о развитии региона, энергетике, доступном туризме и поддержке жителей полуострова. В большом интервью глава региона рассказал, когда Камчатка сможет сократить зависимость от привозного мазута, почему отдых на полуострове должен быть доступен не только обеспеченным туристам и как власти планируют удерживать молодёжь.