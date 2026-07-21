Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 03:48

Дети учатся сёрфингу в ледяном океане: Как устроена необычная школа на Камчатке

На Камчатке круглый год работает государственная школа сёрфинга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gavrilovany

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gavrilovany

На Камчатке работает первая государственная детская школа сёрфинга, занятия в которой проходят круглый год. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Летом дети тренируются в Тихом океане на Халактырском пляже. Зимой занятия переносят в бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Водник». Юные спортсмены учатся плавать, держать баланс и работать с доской. Такая подготовка позволяет им увереннее чувствовать себя в холодной воде Тихого океана.

На Халактырском пляже уже построили асфальтированную дорогу. В дальнейшем власти планируют запустить регулярные автобусы и расширить парковку.

Капитально застраивать побережье не будут, поскольку территория считается цунамиопасной. Часть пляжа намерены сохранить в максимально диком состоянии.

Тележки с икрой исчезли: На Камчатке рассказали о борьбе с нелегальным вывозом деликатеса
Тележки с икрой исчезли: На Камчатке рассказали о борьбе с нелегальным вывозом деликатеса

Life.ru поговорил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым о развитии региона, энергетике, доступном туризме и поддержке жителей полуострова. В большом интервью глава региона рассказал, когда Камчатка сможет сократить зависимость от привозного мазута, почему отдых на полуострове должен быть доступен не только обеспеченным туристам и как власти планируют удерживать молодёжь.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar