Мэр Кишинёва заявил о тайной передаче Украине управления водами Днестра
Днестр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Mikhailiuk
Мэр Кишинёва Иоан Чебан сообщил на заседании городской администрации о скрытой передаче прав на управление водами реки Днестр. По его словам, молдавские власти отдали эти полномочия Украине.
«Некоторое время назад было заключено соглашение, по которому молдавская сторона уступила Украине 100% в том, что касается управления водными ресурсами на севере Республики Молдова», — сказал глава города.
Градоначальник уточнил, что данный документ носит гриф секретности. В настоящий момент текст соглашения хранится в министерстве иностранных дел Молдавии. Политик предупредил, что подобные шаги способны нанести серьёзный ущерб государству в будущем.
Ранее экс-депутат Марина Таубер оценила текущий политический курс Кишинёва. Она отметила, что руководство республики намеренно ухудшает отношения с Россией и государствами СНГ. Политики рассчитывают на ускоренное вступление в Евросоюз. По мнению Таубер, официальный Кишинёв сознательно жертвует прагматичной дипломатией, экономическими связями и рынками сбыта ради евроинтеграции.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.