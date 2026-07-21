Мэр Кишинёва Иоан Чебан сообщил на заседании городской администрации о скрытой передаче прав на управление водами реки Днестр. По его словам, молдавские власти отдали эти полномочия Украине.

«Некоторое время назад было заключено соглашение, по которому молдавская сторона уступила Украине 100% в том, что касается управления водными ресурсами на севере Республики Молдова», — сказал глава города.

Градоначальник уточнил, что данный документ носит гриф секретности. В настоящий момент текст соглашения хранится в министерстве иностранных дел Молдавии. Политик предупредил, что подобные шаги способны нанести серьёзный ущерб государству в будущем.

Ранее экс-депутат Марина Таубер оценила текущий политический курс Кишинёва. Она отметила, что руководство республики намеренно ухудшает отношения с Россией и государствами СНГ. Политики рассчитывают на ускоренное вступление в Евросоюз. По мнению Таубер, официальный Кишинёв сознательно жертвует прагматичной дипломатией, экономическими связями и рынками сбыта ради евроинтеграции.