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21 июля, 01:38

В ДНР мародёр из ВСУ не смог отправить украденные ворота почтой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Солдат украинской армии попытался отправить украденные кованые ворота. Он обратился в отделение логистической компании «Новая почта» в городе Родинское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил местный житель Роман Красильников.

«Один тип где-то кованые ворота снял, пытался отправить «Новой почтой». Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», приводит слова мужчины РИА «Новости».

Свидетель отметил регулярные случаи грабежей со стороны бойцов ВСУ. Мародёры массово отправляли чужие вещи домой. В посылках часто оказывались даже бытовые холодильники. Из-за этого сотрудники службы доставки ввели строгое правило: теперь курьеры требуют у украинских солдат документы из магазина, которые подтверждают законную покупку отправляемого имущества.

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Ранее на территории Украины произошла кража 16 FPV-дронов. Оборудование произвела компания «Генерал Черешня». Дроны пропали из воинской части. Следствие подозревает в организации преступления сержанта. Этот военнослужащий занимал должность старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона.

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Лия Мурадьян
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