В ДНР мародёр из ВСУ не смог отправить украденные ворота почтой

Солдат украинской армии попытался отправить украденные кованые ворота. Он обратился в отделение логистической компании «Новая почта» в городе Родинское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил местный житель Роман Красильников.

«Один тип где-то кованые ворота снял, пытался отправить «Новой почтой». Ему сказали, что это негабарит, мы этим заниматься не будем», — приводит слова мужчины РИА «Новости».

Свидетель отметил регулярные случаи грабежей со стороны бойцов ВСУ. Мародёры массово отправляли чужие вещи домой. В посылках часто оказывались даже бытовые холодильники. Из-за этого сотрудники службы доставки ввели строгое правило: теперь курьеры требуют у украинских солдат документы из магазина, которые подтверждают законную покупку отправляемого имущества.