Дмитриев спросил Мерца о «Северных потоках» после слов о газовом кризисе
Обложка © Life.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о проблемах европейской энергетики. Спецпредставитель президента РФ предположил, что немецкий политик может сожалеть о прекращении поставок по российским газопроводам.
Поводом для комментария стали слова Мерца о сложностях, с которыми столкнулась Европа из-за сокращения объёмов российского газа. Дмитриев заявил, что признание проблемы может стать первым шагом к её решению.
«Признание проблемы – первый шаг к её решению. Скучаете по «Северным потокам», не так ли?» – написал глава РФПИ в социальной сети X.
Ранее Кирилл Дмитриев предупредил о возможном новом энергетическом кризисе из-за роста напряжённости на Ближнем Востоке. Глава РФПИ заявил, что ситуация может вновь повлиять на мировые поставки энергоресурсов и заставить страны искать более надёжные источники. По его словам, последствия сильнее всего могут ощутить государства, которые зависят от нестабильной энергетической политики.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.