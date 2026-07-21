Беглого нотариуса Садретдинова экстрадировали из Таиланда в Россию

Бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова, объявленного в международный розыск, доставили в Россию из Таиланда. Он проходит по делу о деятельности «чёрных риелторов», а также фигурировал в расследовании убийства главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, власти Таиланда передали Садретдинова российским правоохранителям. После экстрадиции его этапировали в столичное СИЗО – ранее фигурант был заочно арестован.

По версии следствия, Садретдинов мог руководить организованной группой, которая занималась незаконным завладением жильём одиноких пожилых москвичей и людей в уязвимом положении. Участников схемы обвиняют в том, что они убеждали потерпевших подписывать документы на отказ от прав на квартиры.

Следствие считает, что общий ущерб от деятельности группы превысил 250 миллионов рублей. В одном производстве объединены 18 уголовных дел, относящихся к периоду с 2018 по 2020 год. Сам Садретдинов обвинения не признаёт.

Кроме того, бывший адвокат был одним из обвиняемых по делу об убийстве главреда Forbes Пола Хлебникова, которого застрелили в Москве в 2004 году. В 2006 году присяжные оправдали Садретдинова, однако расследование этого дела до сих пор не завершено.

Ранее Life.ru писал, что из Турции в Россию экстрадировали мужчину, которого обвиняют в мошенничестве на 262 миллиона рублей. По версии следствия, он вместе с сообщниками завладел недвижимостью двух человек и похитил крупную сумму денег. Фигурант скрывался за границей и был объявлен в международный розыск. После задержания турецкие власти согласовали его передачу российским правоохранителям.