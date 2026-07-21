Медведь растерзал пожилую семейную пару во время отдыха в Канаде

Путешествие на рыбалку для пожилой семейной пары из Канады закончилось трагедией. В провинции Квебек медведь напал на 70-летних супругов, которые отправились отдыхать к озеру Мактавиш.

Как сообщает The Sun, Джей и Деб Макдональд приехали к водоёму в середине июля. Через некоторое время родственники перестали получать от них сообщения и звонки, после чего обратились за помощью к полиции.

Начались поиски пропавших туристов. Спасатели обнаружили останки двух человек: тело Джея нашли у берега озера, а Деб – рядом с домиком, где супруги остановились на отдых. Правоохранители установили, что причиной гибели стало нападение медведя. Животное удалось обнаружить спустя несколько дней после трагедии и ликвидировать.

При этом полиция пока официально не подтвердила личность погибших, хотя родственники уже заявили, что обнаруженные останки принадлежат супругам Макдональд.

Ранее Life.ru писал, что в Магаданской области медведь напал на мужчину возле посёлка Ола и растерзал его. На место происшествия прибыли экстренные службы и специалисты охотнадзора, которые начали проверку обстоятельств трагедии.