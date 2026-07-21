Президент КОНМЕБОЛ намекнул, что на ЧМ-2030 сыграют 64 сборные

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес фактически подтвердил, что чемпионат мира 2030 года пройдёт с участием 64 национальных команд.

«Следующий чемпионат мира пройдёт у нас дома! В 2030 году матчи турнира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность отметить столетие мирового первенства проведением турнира с участием 64 сборных», — написал Домингес в соцсети X.

Мировое первенство 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко. При этом в честь столетия турнира по одному матчу состоится в Уругвае, Аргентине и Парагвае — именно в Южной Америке в 1930 году прошёл первый чемпионат мира.

Предыдущий мундиаль, завершившийся 19 июля 2026 года, впервые прошёл в новом формате с 48 участниками. Турнир принимали США, Канада и Мексика, а победителем стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино называл расширение турнира до 48 команд успешным и заявлял, что после чемпионата мира 2026 года организация обсудит возможность дальнейшего увеличения числа участников до 64 сборных.