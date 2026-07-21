В районе боевых действий под Харьковом произошёл инцидент с участием военнослужащих ВСУ. Один из украинских солдат, по данным российских силовых структур, застрелил двух сослуживцев, которые, как утверждается, пытались выдать себя за готовых сдаться в плен.

Как сообщили РИА «Новости» в силовых структурах, ситуация произошла возле села Артельное Харьковской области во время стрелкового столкновения. В результате боя группа украинских военнослужащих была уничтожена, а один из бойцов территориальной обороны попал в плен.

По версии собеседников агентства, после задержания военнослужащий рассказал об обстоятельствах произошедшего. Он заявил, что двое его сослуживцев пытались обманным способом убедить российских военных в намерении сложить оружие.

«Сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить наших штурмовиков в своей готовности сложить оружие и вынудить российских военнослужащих выйти на заминированный участок местности», – сообщил источник.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее Life.ru писал, что на Украине расследуют дело против офицера ВСУ, которого обвиняют в продаже военной техники ради личной выгоды. По данным Государственного бюро расследований Украины, военнослужащий незаконно вывозил со склада беспилотники и оборудование. Часть техники, как утверждается, он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на покупку автомобиля Lexus и азартные игры. Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.