Лавров обсудил с Маки Салем требования России к кандидатам в генсеки ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бывшим президентом Сенегала Маки Салем, который претендует на пост генерального секретаря ООН. Во время переговоров глава российского МИД изложил позицию Москвы по отношению к кандидатам на эту должность. Переговоры состоялись в понедельник, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В ходе встречи Маки Саль представил свою предвыборную программу и рассказал о ключевых положениях своей кампании. В ответ Лавров разъяснил бывшему сенегальскому лидеру, каким требованиям, по мнению Москвы, должны соответствовать претенденты на пост главы Организации Объединённых Наций. Кроме того, участники беседы подтвердили, что считают ООН центральной площадкой для координации международных усилий и решения глобальных вопросов.

Ранее Сергей Лавров провёл аналогичную встречу с ещё одним претендентом на пост генерального секретаря ООН — представителем Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. Кроме того, участники встречи подтвердили общую позицию о том, что ООН должна сохранять центральную координирующую роль в решении международных вопросов.