Дюймовочка нашей сцены: Лещенко растрогал поклонников снимком с 96-летней Пахмутовой

Народный артист Лев Лещенко порадовал поклонников редким кадром. В своём блоге исполнитель опубликовал совместный снимок с живой легендой отечественной музыки Александрой Пахмутовой.

На изображении запечатлена встреча двух поколений звезд у белого рояля. Несмотря на солидный возраст, Александра Николаевна выглядит великолепно: она облачена в элегантное синее платье и озаряет пространство искренней улыбкой. Сам певец выбрал классический ансамбль из бежевых брюк, синего пиджака и яркой рубашки с растительным узором.

«Приехал сегодня повидаться с Александрой Николаевной. Здоровья, бодрости на долгие годы! Вы — воплощение всего самого лучшего в нашей песенной культуре!» — подписал кадр Лещенко

Вдова поэта Николая Добронравова сейчас ведёт довольно закрытый образ жизни после его ухода в 2023 году. Однако этот визит доказал — её внутренний огонь не угас.

Подписчики встретили публикацию волной обожания. Комментаторы рассыпались в комплиментах, отмечая миниатюрность и невероятную внутреннюю силу автора хитов «Надежда» и «Как молоды мы были». «Такая крошечная», «Настоящая Дюймовочка! Берегите себя», — пишут люди под постом.

Между тем народный артист СССР Муслим Магомаев возглавил рейтинг популярности советских эстрадных исполнителей. Вторую строчку занял Лев Лещенко, третью — Анна Герман. В десятку также вошли Кобзон, Толкунова, Ведищева, Хиль, Ободзинский, Кристалинская и Сенчина.