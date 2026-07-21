Потасовка из-за венка: Церемония памяти участников сопротивления Гитлеру закончилась скандалом

В столице Германии памятная церемония в честь участников антифашистского Сопротивления завершилась скандалом. Причиной конфликта стал венок, возложенный от имени парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщило агентство DPA.

В Берлине произошла драка на церемонии памяти участников сопротивления Гитлеру. Видео © Х / DW Politics

Инцидент произошёл во время центральных мероприятий, посвящённых памяти участников движения Сопротивления, которые после неудачного покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года подверглись репрессиям со стороны нацистского режима. Во время церемонии потомок казнённого теолога Дитриха Бонхёффера попытался убрать венок, который представители АдГ оставили на территории комплекса Бендлерблок, где сегодня располагается кабинет министра обороны Германии.

В ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности. Между участниками произошла потасовка, во время которой памятный венок оказался повреждён. Внучатый племянник Бонхёффера Тобиас Коренке заявил, что многие потомки участников антифашистского Сопротивления возмущены присутствием АдГ на подобных мероприятиях. По его словам, «Мы здесь этого не потерпим».

Покушение на Гитлера, вошедшее в историю как «заговор 20 июля», организовала группа высокопоставленных офицеров вермахта во главе с полковником Клаусом Шенком фон Штауффенбергом. План сорвался сразу по нескольким причинам: совещание перенесли из бункера в помещение с деревянными стенами, Штауффенберг успел привести в действие только одну из двух бомб, а незадолго до взрыва один из офицеров переставил чемодан с взрывчаткой за массивный дубовый стол, который принял на себя основную силу ударной волны.

В результате Гитлер получил лишь ожоги и контузию. Сам Штауффенберг к тому моменту уже покинул ставку, будучи уверенным, что операция завершилась успешно. Уже в день покушения пятерых офицеров, причастных к заговору, задержали. Военный суд в ускоренном порядке приговорил организаторов, включая Штауффенберга, к расстрелу. Всего после подавления движения Сопротивления были казнены или умерли в заключении около 200 человек.

Ранее неловкий инцидент произошёл во время официальной церемонии в Бухаресте, посвящённой Дню авиации. Один из гвардейцев почувствовал себя плохо прямо в момент выступления начальника Генштаба Румынии Георге Влада. Военнослужащий начал терять сознание, однако до последнего пытался оставаться в строю.