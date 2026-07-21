Покойный экс-мэр Саратова стал фигурантом дела о мошенничестве

Покойному экс-мэру Саратова Олегу Грищенко предъявили посмертное обвинение в мошенничестве. Уголовное дело касается махинаций с имущественным комплексом бывшего Саратовского подшипникового завода, который чиновник возглавлял до прихода во власть. Об этом пишет RG.ru.

В советское время медсанчасть предприятия включала шесть зданий медицинских учреждений. После приватизации они перешли в частные руки. Став главой города, Грищенко не инициировал возвращение объектов государству. Вместо этого городская больница начала арендовать эти помещения за счёт бюджета. Позже платежи стали уходить через фирму «Парацельс», подконтрольную родственникам экс-чиновника.

Схема действовала с 2005 года и продолжалась даже после смерти политика в 2017 году — вплоть до конца 2023-го. Общий ущерб бюджету оценивается минимум в 700 миллионов рублей. Действия квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На данный момент региональное ГУ МВД и СУ СК официальных комментариев по делу не давали.

Олег Грищенко — бывший глава Саратова (2005–2016) и депутат Госдумы РФ. Скончался в 2017 году.