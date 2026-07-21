В Кузбассе возбудили дело против пенсионерки за донаты эктремистам

В Кемеровской области 61-летняя жительница Берёзовского стала фигуранткой уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, в течение нескольких месяцев она переводила деньги запрещённому в России общественному объединению. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Женщине вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ, предусматривающую ответственность за финансирование экстремистской деятельности. Следствие считает, что с марта по май 2023 года пенсионерка, находясь в Берёзовском, перечисляла денежные средства для финансирования и обеспечения работы межрегионального общественного объединения, которое в России признано экстремистским.

Предполагаемую противоправную деятельность выявили сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. После этого собранные материалы передали следователям, которые дали им процессуальную оценку и приняли решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас сотрудники Следственного комитета продолжают расследование. Они проводят следственные и другие процессуальные действия, необходимые для сбора и закрепления доказательственной базы.

Ранее в Кемеровской области вынесли приговор 17-летнему жителю Белова по делу о финансировании терроризма. Суд назначил подростку четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. С ноября по декабрь 2025 года молодой человек переводил деньги в пользу организации, признанной в России террористической и запрещённой.