«Цеплялся зубами за каждый день»: Ершов признался, как отрабатывал 47 млн рублей долга

Блогер Женя Ершов признался, что несколько лет участвовал в реалити-шоу не ради популярности, а из-за крупного долга. По словам инфлюенсера, ему пришлось зарабатывать деньги, чтобы выплатить 47 миллионов рублей. Откровение Ершов сделал в новом выпуске шоу «Пара нормальных» Анны Хилькевич и Артура Мартиросяна. На программу он пришёл вместе со своей невестой Анной Пролыгиной.

«Нужны были бабки. Каждый божий день мне нужно было там провести. Я за каждый этот день цеплялся зубами, потому что мне нужно было заработать денег. У меня были долги, мне нужно было их отдавать», — сказал он.

При этом раскрывать подробности происхождения такой крупной суммы он отказался. Блогер объяснил ситуацию ошибками, которые допустил в молодости, назвав тот период одним из самых тяжёлых этапов своей жизни. По словам блогера, окончательно рассчитаться с долгами ему удалось только летом 2025 года. С момента появления задолженности прошло около трёх лет.

Ранее стало известно, что имущество олимпийского чемпиона и бывшего хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина могут реализовать через торги для погашения задолженности перед его бывшей супругой, заслуженной артисткой России Пелагеей. Такая процедура возможна в том случае, если приставам удастся обнаружить активы спортсмена, наложить на них арест и при этом они не будут относиться к имуществу, на которое запрещено обращать взыскание.