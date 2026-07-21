Не успел нанести удар: ФСБ сорвала теракт на промышленном гиганте Урала

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли диверсионно-террористический акт, который готовился на одном из ключевых промышленных предприятий Уральского федерального округа. Подготовку противоправной деятельности вёл 60-летний житель Тюмени.

По данным Центра общественных связей ФСБ, злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Правоохранители вышли на след подозреваемого, планировавшего атаку на стратегический объект.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. Мужчина «открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений ФСБ России», пытаясь уйти от правосудия.

В ходе боестолкновения нападавший был ликвидирован ответным огнём. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Операция проводилась совместно со Следственным комитетом. В настоящее время устанавливаются все детали подготовки преступления.

Ранее ФСБ показала допрос 25-летней россиянки, которую заподозрили в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего. По версии следствия, девушка следила за целью и выполняла задания украинского координатора.