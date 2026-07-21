Готовят город к боям: ВСУ спешно роют окопы на окружной дороге Харькова
В районе Харькова ВСУ начали возводить новые фортификации
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Украинские военные приступили к строительству фортификационных сооружений в районе Харьковской окружной дороги, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ был создан отдельный батальон, который занимается подготовкой оборонительных объектов для защиты Харькова.
«Для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого приступили к возведению сооружений», — заявил источник.
Он также сообщил, что украинское командование ожидает возможного продвижения российских войск к административным границам Харькова в среднесрочной перспективе.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что три штурмовые группы «Скалы» ликвидированы в районе Казачьей Лопани после того, как разведка вскрыла их манёвр из Бугаевки и нанесла массированный удар. Весь личный состав уничтожен.
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