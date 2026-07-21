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21 июля, 07:30

Готовят город к боям: ВСУ спешно роют окопы на окружной дороге Харькова

В районе Харькова ВСУ начали возводить новые фортификации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Украинские военные приступили к строительству фортификационных сооружений в районе Харьковской окружной дороги, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ был создан отдельный батальон, который занимается подготовкой оборонительных объектов для защиты Харькова.

«Для подготовки обороны областного центра в составе 23-го инженерно-позиционного полка ВСУ сформирован отдельный батальон, военнослужащие которого приступили к возведению сооружений», — заявил источник.

Он также сообщил, что украинское командование ожидает возможного продвижения российских войск к административным границам Харькова в среднесрочной перспективе.

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Дарья Денисова
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