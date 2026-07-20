Три штурмовые группы украинского 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ликвидированы в районе населённого пункта Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом ТАСС проинформировали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойцы печально известного подразделения выдвигались из Бугаевки в заданном направлении, однако их манёвр был своевременно обнаружен нашей разведкой. После вскрытия позиций по противнику нанесли массированное огневое поражение. Личный состав всех трёх групп был уничтожен.