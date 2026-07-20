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20 июля, 06:24

Командование «Скалы» отправило три штурмовые группы на верную смерть в Харьковской области

ВС РФ уничтожили три штурмгруппы «Скалы» у Казачьей Лопани под Харьковом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Три штурмовые группы украинского 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ликвидированы в районе населённого пункта Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом ТАСС проинформировали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойцы печально известного подразделения выдвигались из Бугаевки в заданном направлении, однако их манёвр был своевременно обнаружен нашей разведкой. После вскрытия позиций по противнику нанесли массированное огневое поражение. Личный состав всех трёх групп был уничтожен.

В «Скале» солдат ВСУ используют как приманку и убивают при сдаче в плен
В «Скале» солдат ВСУ используют как приманку и убивают при сдаче в плен

Ранее украинские журналисты обнародовали свидетельства расстрелов и избиений в полку ВСУ «Скала», где пытающихся бежать мобилизованных просто убивают. Одна из жертв — Александр Завалов, которого сотрудники ТЦК схватили прямо у выхода из реабилитационного центра, а незадолго до гибели на полигоне он звонил матери с чужих номеров и просил помолиться за него. Теперь родным бойцов, которым непосчастливилось попасть в «Скалу» и пропасть без вести, запрещают рассказывать об их службе в ВСУ.

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Юрий Лысенко
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