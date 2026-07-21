У победившей рак британской ведущей Лорен Лаверн нашли тлеющую миелому

Британская теле- и радиоведущая Лорен Лаверн сообщила, что у неё диагностировали тлеющую миелому — редкое заболевание крови и костного мозга, которое в отдельных случаях может перерасти в рак крови.

О своем диагнозе Лаверн рассказала в соцсетях. Она призналась, что раньше никогда не слышала об этом заболевании.

Ведущая отметила, что в ее случае риск развития онкологического заболевания остается низким. При этом тлеющая миелома считается хроническим и неизлечимым состоянием.

Лаверн рассказала, что теперь ей предстоит регулярно проходить обследования, включая анализы крови, МРТ и биопсию костного мозга, чтобы врачи могли контролировать течение болезни.

Ранее телеведущая уже перенесла онкологическое заболевание и смогла победить рак.

А ранее британские учёные выяснили, что недорогие препараты, уже используемые в системе здравоохранения страны, могут помочь в борьбе с раком молочной железы. Исследование показало возможную связь между состоянием кишечной микрофлоры и эффективностью лечения заболевания.