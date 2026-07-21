Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи заявил, что между россиянами и американцами сохраняется взаимный интерес, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам Эйджи, американские СМИ продолжают формировать негативный образ России, однако многие жители США не разделяют такую позицию. Он отметил, что, по его мнению, у американцев нет неприязни к россиянам.

«СМИ в Штатах, конечно, делают всё возможное, чтобы вновь запугать жителей США «коварной Россией», но американский народ в массе своей не верит этим антироссийским фейкам», — сказал глава AmCham.

Эйджи также заявил, что в период президентства Джо Байдена контакты между странами на уровне граждан практически отсутствовали. По его словам, политика Вашингтона в тот период привела к ухудшению отношений между государствами.

«За то время, что в Белом доме сидел Байден, между нашими странами вообще не было никаких контактов на человеческом уровне. Он делал всё возможное, чтобы рассорить нас. Очень хочется верить, что эти времена прошли», — отметил он.

Глава AmCham подчеркнул, что сейчас необходимо развивать взаимодействие между Россией и США в сфере культуры, искусства, спорта и других направлений народной дипломатии.

«У американцев нет антипатии к русским, как и у русских к американцам. Сужу об этом во многом по собственному опыту. Я живу в России более тридцати лет и ни разу не встречался с негативным отношением к себе», — добавил Эйджи.

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