Окончание боевых действий не убережёт Украину от глубокого кризиса. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью британскому дипломату Иану Прауду на You-Tube.

По его словам, страна уже потеряла территории, а впереди её ждёт тяжелейший демографический провал.

«Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся», — сказал он.

Диесен считает, что при открытии границ страну покинут и те, кто сейчас скрывается от мобилизации. Ситуацию на Украине он назвал ужасной.

По оценке министра социальной политики Украины Дениса Улютина, на подконтрольной Киеву территории сейчас проживает от 22 до 25 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что во многих украинских сёлах из-за продолжающейся мобилизации почти не осталось людей, способных работать на сельхозтехнике. Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский признал, что в отдельных населённых пунктах некому управлять трактором или комбайном, хотя и выразил надежду на выравнивание ситуации.