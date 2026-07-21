Алиев прилетел в Берлин: Азербайджан и Германия поговорят о газе и новых маршрутах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в столицу Германии для проведения официальных встреч. В Берлине ожидаются переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, однако их конкретная повестка пока не раскрывается. Об этом сообщило агентство APA в Telegram-канале.

Самолёт с главой Азербайджана приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург. У трапа Алиева встретили представители немецких властей, а также был выставлен почётный караул. О содержании предстоящих переговоров официальной информации пока нет. При этом, как предполагает издание Minval, одной из тем обсуждения может стать поставка азербайджанского газа на немецкий рынок.

Кроме того, стороны могут затронуть развитие транспортных маршрутов между Азией и Европой. Среди возможных направлений называют Средний коридор — путь из Китая в европейские страны через территорию Южного Кавказа в обход России. Отдельно остаётся неизвестным, состоится ли встреча Алиева с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Информации о возможных переговорах с главой немецкого правительства на данный момент нет.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении сложного периода в отношениях с Россией. Двустороннее взаимодействие вернулось к позитивной динамике и продолжает развиваться. Баку придаёт большое значение связям с Москвой.