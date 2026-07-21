Задержанный дебошир включил режим берсерка и затопил отдел полиции в Москве

В ночь на понедельник посетитель отдела полиции на северо-западе Москвы устроил настоящий потоп в здании. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Происшествие развернулось в территориальном отделе МВД по району Строгино. Фигуранта доставили в дежурную часть, однако там он не успокоился, а напротив, включил режим берсерка.

Злоумышленник выломал дверцу ящика противопожарного щита, извлёк оттуда гидрант и мощной струёй воды повредил потолочное покрытие. За дебош суд назначил ему 10 суток ареста.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Туве пьяный мужчина проник в детский лагерь «Орлёнок» и начал ломать мебель, угрожая маленьким детям. Остановить его помог подросток по имени Дамир, сдерживавший буйного пьяницу до приезда полиции.