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21 июля, 08:09

Задержанный дебошир включил режим берсерка и затопил отдел полиции в Москве

В отделе полиции в Москве мужчина устроил погром с пожарным гидрантом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь на понедельник посетитель отдела полиции на северо-западе Москвы устроил настоящий потоп в здании. Об этом пишет сайт MK.Ru.

Происшествие развернулось в территориальном отделе МВД по району Строгино. Фигуранта доставили в дежурную часть, однако там он не успокоился, а напротив, включил режим берсерка.

Злоумышленник выломал дверцу ящика противопожарного щита, извлёк оттуда гидрант и мощной струёй воды повредил потолочное покрытие. За дебош суд назначил ему 10 суток ареста.

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Владимир Озеров
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