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21 июля, 08:27

Не дошёл до цели: ФСБ показала кадры ликвидации шпиона Киева в Тюмени

ФСБ опубликовала видео ликвидации подозреваемого в подготовке теракта в Тюмени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ России обнародовала кадры операции в Тюмени, в ходе которой был ликвидирован агент украинских спецслужб. По версии силовиков, он готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий Уральского федерального округа.

Ликвидация подозреваемого в подготовке теракта в Тюмени. Видео © ФСБ России

По информации ФСБ, мужчина был нейтрализован ответным огнём во время задержания. В результате произошедшего сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали. В ведомстве заявили, что подозреваемый планировал совершить диверсионно-террористический акт в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа.

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Ранее стало известно о предотвращении диверсионно-террористического акта на одном из важных предприятий Уральского федерального округа. К подготовке нападения был причастен 60-летний житель Тюмени. Мужчина, предположительно, действовал по указанию украинских спецслужб.

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Милена Скрипальщикова
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